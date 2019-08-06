РИАМО (КОРОЛЕВ) - 6 авг. РКК «Энергия» из Королева завершила проверку солнечных батарей корабля «Союз МС-14», говорится в сообщении пресс-службы корпорации.

В монтажно-испытательном корпусе площадки 254 космодрома Байконур расчеты РКК «Энергия» имени Сергея Королева и профильных предприятий Роскосмоса продолжают работы с транспортным пилотируемым кораблем (ТПК) «Союз МС-14». Во вторник завершена проверка солнечных батарей космического корабля.

«Комплекс работ по проверке солнечных батарей предусматривает открытие площадки стенда, где установлен космический корабль, снятие защитных панелей с солнечных батарей и их раскрытие, после чего специальными осветительными приборами проводится облучение («засветка») солнечных батарей. По окончании проверок солнечные батареи были сложены и вновь закрыты защитными панелями», – говорится в сообщении.

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-14» запланирован на 22 августа со стартовой площадки №31 космодрома Байконур.