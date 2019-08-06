РИАМО (КОРОЛЕВ) – 6 авг. Общественники в Королеве нашли просроченные продукты в сети магазинов «Пятерочка», сообщается на странице городской общественной палаты в Instagram.

Общественная палата Королева продолжает проверки торговых предприятий города по обращениям граждан на предмет реализации ими некачественной и просроченной пищевой продукции. В начале августа были проверены магазины торговой сети «Пятерочка», расположенные по адресам: проспект Космонавтов, дом №30Б и проспект Королева, дом №5. Общественники проверяли молочную и кисломолочную продукцию, в том числе детские молочные продукты, хлебобулочные изделия, ассортимент овощей и фруктов.

«В магазине на проспекте Космонавтов обнаружен йогурт питьевой с просроченным сроком годности в 3 дня. Об этом было сообщено администрации магазина и в присутствии группы общественного контроля просроченный товар был убран из торгового зала», – говорится в сообщении.

В магазине на проспекте Королева также были обнаружены молоко, несвежий хлеб и йогурт с просроченным сроком реализации. Результаты мониторинга были доведены до администрации магазина, и в присутствии группы общественного контроля просроченный товар был изъят и убран из торгового зала.

Регулярно проводимые мониторинги направлены на улучшение качества обслуживания горожан и предотвращение пищевых отравлений при реализации просроченных продовольственных товаров.

Общественная палата продолжает контроль торговых сетей в этом направлении.