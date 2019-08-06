РИАМО (КОРОЛЕВ) – 6 авг. Жители подмосковного Королева смогут сдать макулатуру и пластик на благотворительной акции 10 августа, на собранные эко-баллы волонтеры планируют приобрести необходимые вещи для детского отделения городской больницы, сообщил «РИАМО в Королеве» волонтер НКО «Мой чистый город» Андрей Беляков.

За все время проведения акций по сбору вторсырья в помощь детскому отделению горбольницы собрали несколько десятков тысяч эко-баллов, на которые были приобретены необходимые для отделения вещи.

«Принести макулатуру и пластиковые крышечки можно будет 10 августа с 12:00 до 18:00 к главному входу в бассейн стадиона «Вымпел». Мы призываем всех жителей Королева принять активное участие в акции. Сдать макулатуру можно и в любое другое время, связавшись с волонтерами НКО «Мой чистый город», – сказал Беляков.

Волонтерам можно сдать для переработки книги, каталоги, бумагу А4, журналы, газеты, тетради и картон. Макулатура принимается в пачках, перевязанных веревкой или скотчем. Также принимаются пластиковые крышечки с бутылок минеральной воды, газировки, кваса и Tetra Pak.

С волонтерами можно связаться по телефону: 8(966)324-87-58, через сайт или в соцсетях.