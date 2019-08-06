РИАМО – 6 авг. Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла в Италии во вторник, причиной смерти мог стать инфаркт, сообщает kp.ru.

«Алла Вербер скончалась на 62-м году жизни. Информацию о смерти Аллы Константиновны подтвердила ее дочь. По некоторым данным, Аллу Вербер два дня назад госпитализировали в больницу в Форте-Дей-Марми», — говорится в сообщении.

Причиной смерти называют инфаркт. Источники, близкие к семье Вербер, сообщили изданию, что фэшн-директор умерла после продолжительной болезни, которая спровоцировала одновременный отказ всех органов.

«Примечательно, буквально два дня назад Вербер размещала в Instagram фотографии с отдыха. Алла Константиновна прекрасно выглядела. Ее цветущему внешнему виду можно было только позавидовать», — отмечается в сообщении.

Алла Вербер родилась в 1958 году в Ленинграде. Фэшн-директором ЦУМа она начала работать в 2003 году.