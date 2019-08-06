РИАМО (КОРОЛЕВ) – 6 авг. Глава Королева Александр Ходырев 8 августа проведет прямой эфир, в ходе которого ответит на вопросы жителей.

Эфир пройдет на телеканале «Королев ТВ» в 20:00.

«В прямом эфире телеканала «Королев ТВ» 8 августа обсудим реализованные проекты за прошедшие 5 лет и наметим планы на будущее. Свои вопросы можно оставить в комментариях под этим постом», – написал Ходырев в своем Instagram-аккаунте.

Вопросы можно также прислать на почту: news@korolev-tv.ru или задать по телефону: 8(495)123-32-23.