РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 6 авг. В подмосковном Подольске мужчина бил окна на балконе дома и выбрасывал с него строительные материалы, из-за инцидента временно перекрывали дорогу возле парка имени Виктора Талалихина, сообщила «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«Во вторник, 6 августа, около полудня я проезжала мимо дома №3, корпус 2 на улице Барамзиной и увидела, как на 15 этаже на балконе мужчина бьет стекла и кидает вниз гипсокартон. Подъезд к дому со стороны улицы Барамзиной перекрывали машины МЧС, а со стороны центра города – пожарная машина. Въезд во двор Кооперативного проезда был перекрыт сигнальной лентой. Были представители полиции», – сказала свидетель.

По ее словам, раненных и пострадавших не было. На место приезжала скорая помощь, но к медикам никто не обратился. Возле находящегося неподалеку магазина все было в стеклах, сотрудников вывели на улицу.