РИАМО – 6 авг. В Лобне отремонтировали детские площадки на улицах Некрасова, Туголукова, Спортивной, Научный городок и Крупской, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Дети должны жить и расти в безопасности и комфорте. В связи с этим сейчас проводим ремонт детских площадок: ремонтируем резиновое покрытие, ограждения, игровые формы, скамейки, красим урны. Во дворе на Некрасова уже провели ремонт 185 квадратных метров покрытия, всего по детским площадкам заменим более 800 квадратных метров», – отметил глава муниципалитета Евгений Смышляев.

Так, по просьбе жителей отремонтировали резиновое покрытие на площадке на улице Некрасова, дом 7. Общая площадь комплекса – 180 квадратных метров.

Благоустройство дворов – приоритетное направление Московской области. Главная задача – ежегодно проводить работы на 10% дворовых территорий региона. По плану в нынешнем году должны отремонтировать 1360 дворов.