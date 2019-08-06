РИАМО – 6 авг. Ветерану Великой Отечественной войны Серафиме Корзиной исполнилось 95 лет, с юбилеем ее поздравила временно исполняющий полномочия главы Дзержинского Людмила Иванова, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Временно исполняющий полномочия главы Дзержинского Людмила Иванова поздравила с 95-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Серафиму Корзину. Имениннице вручили персональное поздравление от президента России Владимира Путина, подарок от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и цветы» – говорится в сообщении.

Серафиме Алексеевне пожелали здоровья и бодрости.

Корзина родилась в большой крестьянской семье. После окончания 7 классов пошла работать в колхоз. Во время войны она работала на грузовом автомобиле «ЗИС-5»: развозила дрова по больницам и продукты питания для фронта. После войны, с 1946 по 1958 год, работала секретарем Исполкома сельского совета, а с 1958 по 1980 год – в Дзержинском поселковом совете Люберецкого района.

Серафима Алексеевна награждена медалями «За оборону Москвы», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «Ветеран труда».