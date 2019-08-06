РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 6 авг. Врачи офтальмологического отделения Красногорской городской больницы №1 вернули зрение 90-летнему ветерану Великой Отечественной войны, который ослеп из-за катаракты, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В отделение офтальмологии горбольницы №1 обратился за помощью 90-летний пациент. Ветеран Великой Отечественной войны, узник концлагерей, инвалид II группы полностью лишился зрения и уже не мог передвигаться самостоятельно.

«Наши врачи провели сложнейшую операцию – факоэмульсификацию катаракты, то есть ее удаление, с имплантацией искусственного хрусталика сначала на одном глазу, а спустя некоторое время – на другом. Уже на вторую операцию дедушка пришел самостоятельно», – сказала заведующая офтальмологическим отделением Ольга Сачкова.

Она отметила, что сейчас ветеран чувствует себя хорошо, зрение обоих глаз восстановилось.