РИАМО - 6 авг. Летне-осенний сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь откроют в Подмосковье с 10 августа, разрешения и путевки можно будет получить в самих охотничьих хозяйствах, говорится в сообщении пресс-службы министерство сельского хозяйства Московской области.

«На сегодняшний день в Московской области зарегистрировано около 200 тысяч охотников, еще больше охотников москвичей, многие из которых также охотятся на территории области, так что всего в регионе порядка 500 тысяч охотников», - сказал глава Минсельхозпрода региона Андрей Разин.

Летне-осенний сезон — самый массовый в регионе. В первые же выходные в угодья выйдут порядка 50 тысяч охотников.

Специалисты охотничьего надзора Подмосковья призвали всех участников сезона соблюдать нормы добычи и технику безопасности, в том числе и пожарной.

«Правилами охоты запрещается осуществлять добычу охотничьих животных с применением охотничьего огнестрельного оружия ближе 200 метров от жилья, стрелять «на шум», «на шорох» или по неясно видимой цели, стрелять по пернатой дичи, сидящей на проводах и опорах (столбах) линий электропередач», - уточняется в материале.

Одним из важнейших правил является соблюдение норм добычи. В день на одного охотника допустима добыча: двух рябчиков, пяти вальдшнепов, 10 болотно-луговых, пяти водоплавающих, двух серых куропаток, 10 перепелов и по пять вяхирей и горлиц. Кроме того, за весь сезон охоты на одно охотничье угодье допускается добыча только одной особи глухаря и одной особи тетерева.