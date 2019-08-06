РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 6 авг. Образовательному центру «Созвездие» для детей с особенными образовательными потребностями в подмосковном Красногорске выдали разрешение на ввод в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Разрешение на ввод в эксплуатацию выдано образовательному центру «Созвездие» в городском округе Красногорск. Новый центр предназначен для обучения и сопровождения детей, имеющих проблемы в развитии, социальной адаптации и нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи», – говорится в сообщении.

Отмечается, что объект построен с учетом требований доступности для маломобильных групп населения.

«Здание нового образовательного центра представляет собой комплекс, состоящий из блоков, имеющих разное функциональное назначение. Все помещения оснащены необходимой мебелью, соответствующей возрастным особенностям детей, и оборудованием для организации учебного и лечебного процесса», – сказал министр строительного комплекса региона Руслан Тагиев.

В новом сооружении предусмотрены учебные классы, спортивный и актовый залы, зал ЛФК и бассейн, административные, вспомогательные, а также медицинские помещения, в том числе кабинет песочной и физиотерапии, кабинеты для групповой психологической и дефектологической коррекции, стоматологический кабинет и др.

Здание уникального образовательного центра построено в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».