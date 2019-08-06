РИАМО - 6 авг. Бескосточковые арбузы, которые можно встретить в магазинах, являются результатом селекции, их выращивание обходится дороже, чем обычных, что влияет на цену таких арбузов, сообщается на сайте aif.ru.

Как пояснил научный руководитель селекционно-семеноводческого предприятия по овощным и бахчевым культурам Сергей Соколов, в действительности у бескосточковых арбузов могут быть мелкие белые семена, однако они неполноценны и при посадке в землю не взойдут.

«Бессемянные арбузы — это не сорта, а гибриды. Их семена получают по особой технологии путем скрещивания определенных сортов. Но каждый год это нужно делать заново, чтобы вырастить бахчевые. Поэтому и семена этих растений дорогие, и сами такие арбузы в магазинах стоят дороже, чем сорта с косточками», — сказал Соколов.

Цена на арбузы без семечек может быть примерно в 2,5-5 раз выше, чем на классические сорта арбузов отечественного производства. Бескосточковые арбузы особенно популярны на Западе. В России селекционеры в настоящее время работают над созданием мелкосеменных арбузов.

«Больших перспектив в получении бессемянных арбузов сегодня нет. Новое селекционное направление — это попытки сделать плоды с семечками, которые без проблем проходили бы в пищевод и имели очищающее действие», — заключил Соколов.