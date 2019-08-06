РИАМО - 6 авг. Три площадки организуют в Сергиево-Посадском городском округе 11 августа для проведения праздничной молитвы на Курбан-байрам, в частности праздник можно будет отметить в двух молельных домах, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

В самом Сергиевом Посаде большую площадку для молитвы организуют на Курбан-байрам на территории спорткомплекса Темп, расположенного на Центральной улице, дом 1. Также в праздник можно будет прийти в два молельных дома по адресам: город Сергиев Посад, Долгокукуевская улица, дом 62 и город Краснозаводск, улица Горького, дом 2.

Места для проведения жертвоприношений на территории Сергиево-Посадского городского округа организовывать не будут.

Курбан-байрам, также известный как Ид аль-Адха, считается главным праздником мусульман. Это кульминация хаджа в Мекку. Его по традиции проводят на 70-й день после Ураза-байрам, то есть на 10-й день месяца Зуль-Хиджа. В этом году он выпал на 11 августа.