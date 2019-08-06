РИАМО (БАЛАШИХА) – 6 авг. Кубок Балашихи по хоккею среди любительских команд стартует 10 августа в Ледовом дворце «Арена «Балашиха» имени Ю.Е. Ляпкина, сообщается в Instagram-аккаунте спортивного учреждения.

«С 10 августа в городском округе стартует Кубок Балашихи 2019 по хоккею среди любительских команд. Он проводится впервые совместно с Балашихинской хоккейной лигой (БХЛ), администрацией горокруга и Ледовым дворцом «Арена Балашиха». Данный турнир является одновременно предсезонным турниром БХЛ» – говорится в сообщении.

За главный трофей будут сражаться 7 команд: «Энергоальянс» (Москва), «Сварог» (Балашиха), «Одон» (Балашиха), «Керамик» (Балашиха), «Технопул» (Балашиха), «Квант» (Балашиха) и «Ратник» (Балашиха).

Финальный матч и закрытие Кубка состоится 15 сентября в Ледовом дворце «Арена «Балашиха» по адресу: улица Парковая, дом №2.

По всем вопросам обращаться к руководству лиги в разделе «Контакты» Instagram-аккаунта @bhliga.