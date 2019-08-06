РИАМО - 6 авг. Московское управление ФАС раскрыло картельный сговор между двумя столичными компаниями, участвовавшими в торгах по реабилитации каскада прудов в столичном парке «Покровское-Стрешнево», говорится в сообщении пресс-службы столичного управления Федеральной антимонопольной службы по Москве.

Компании «Техстрой Индустрия» и «Трейдинг Центр-XXI век» приняли участие в аукционе, которое в 2017 году провело Московское городское управление природными территориями. На торгах разыгрывалось устройство газонов и цветников, искусственных сооружений и системы водоотведения, земляные, свайные и пусконаладочные работы, а также посадка деревьев и кустарников в «Покровском-Стрешневе».

«Начальная цена контракта составила 1,3 миллиарда рублей. По итогам аукциона контракт был заключен с ООО «Техстрой Индустрия» с понижением в 0,5% от начальной цены контракта. Ведомство установило, что компании использовали единую инфраструктуру и отказались от конкурентной борьбы, что не позволило заказчику эффективно расходовать бюджетные средства», – говорится в сообщении.

Ведомство признало фирмы виновными в заключении антиконкурентного соглашения. Компаниям грозит штраф в размере до 50% от начальной стоимости торгов для юридических лиц и до 50 тысяч рублей для руководителей организаций.