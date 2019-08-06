РИАМО - 6 авг. В рамках программы «Светлый город» в Подмосковье до конца 2019 года установят 17 610 уличных светильников, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства региона.
По словам министра благоустройства Михаила Хайкина, за последние 6 лет на территории Московской области в общей сложности установили и модернизировали порядка 190 тысяч точек наружного освещения.
Освещение улучшили уже в нескольких населенных пунктах городских округов Волоколамский, Красногорск, Солнечногорск и других.
«В Подмосковье в рамках губернаторской программы «Светлый город» активно строят и капитально ремонтируют системы наружного освещения улиц, дорог, дворовых территорий, объектов социальной инфраструктуры и мест для отдыха. Кроме того, создается архитектурно-художественная подсветка фасадов и монументов ключевых исторических объектов – храмов, монастырей, памятников архитектуры», — отмечается в сообщении.
Все работы по освещению будут завершены до 1 октября.
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