РИАМО - 6 авг. В рамках программы «Светлый город» в Подмосковье до конца 2019 года установят 17 610 уличных светильников, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства региона.

«В 2019 году по программе будет установлено 17 610 светильников, заменено более 9 тысяч опор, будет построено 530 километров линий наружного освещения», — говорится в сообщении.

По словам министра благоустройства Михаила Хайкина, за последние 6 лет на территории Московской области в общей сложности установили и модернизировали порядка 190 тысяч точек наружного освещения.

Освещение улучшили уже в нескольких населенных пунктах городских округов Волоколамский, Красногорск, Солнечногорск и других.

«В Подмосковье в рамках губернаторской программы «Светлый город» активно строят и капитально ремонтируют системы наружного освещения улиц, дорог, дворовых территорий, объектов социальной инфраструктуры и мест для отдыха. Кроме того, создается архитектурно-художественная подсветка фасадов и монументов ключевых исторических объектов – храмов, монастырей, памятников архитектуры», — отмечается в сообщении.

Все работы по освещению будут завершены до 1 октября.