РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 авг. В поселке Красково подмосковных Люберец во вторник пройдет танцевальный мастер-класс по вогу, сообщается в Instagram-аккаунте Красковского культурного центра.

«Шестого августа в Красковском культурном центре состоится мастер-класс «Танцуй вместе с нами» по направлению танца вог. Начало в 18:30», - говорится в сообщении.

Мастер-класс проведет коллектив уличного танца ZOOM. Вход свободный.

Задать вопросы можно по телефону: 8(495)557-12-51.