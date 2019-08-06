РИАМО - 6 авг. Производителя мороженого в Ногинске Богородского городского округа привлекли к административной ответственности, так как указанный на маркировке продукта состав не соответствовал действительности, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

В июне текущего года инспекторы управления сделали выездную проверку на производство ООО «Богородский хладокомбинат», чтобы убедиться в том, что компания соблюдает требования ветеринарного законодательства.

«В маркировке мороженого в составе указаны «сливки», однако согласно данным Федеральной государственной информационной системы «Меркурий» в период с 1 июля 2018 года до настоящего времени сливки в адрес данного юридического лица не поступали», — говорится в сообщении.

Этим производитель нарушил технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки».

Управление привлекло ООО «Богородский хладокомбинат» за выявленные нарушения по части 1 статьи 14.43 Кодекса административных правонарушений РФ.