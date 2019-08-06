РИАМО - 6 авг. В столичном аэропорту «Домодедово» самолет дочернего предприятия S7 сбил несколько осветительных фонарей на взлетно-посадочной полосе, сообщил РИАМО представитель пресс-службы авиакомпании S7.

«5 августа при взлете самолета Boeing 737-800 были повреждены фонари освещения ВПП. Лайнер благополучно совершил посадку в аэропорту Симферополя. На послеполетном осмотре экипажем были обнаружены повреждения покрышек колес основных опор шасси. Обратный рейс был задержан в связи с работой технического персонала по их замене. Причины выясняются», - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе «Домодедово» добавили, что инцидент никак не повлиял на работу аэропорта.

«В результате события элементы осветительных приборов аэродрома на взлетно-посадочной полосе обнаружены не были - они были распределены вне зон движения воздушных судов. Аэропорт продолжил работу в штатном режиме. Событие не повлияло на выполнение взлетно-посадочных операций в аэропорту», - сказал представитель пресс-службы аэрогавани.