РИАМО - 6 авг. Метеорологи прогнозируют дожди с грозой и сильным ветром 8 и 9 августа в Центральном федеральном округе, в том числе и в Московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Через ЦФО с запада на восток будут перемещаться активные циклоны. В округе пройдут дожди, местами сильные, с грозами и ветром до 15-22 метров в секунду», – говорится в сообщении.

Преобладающая температура в Москве и Подмосковье – днем до плюс 23, ночью до плюс 12 градусов.

Ранее в Москве и Подмосковье с 7 по 8 августа объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за грозы.