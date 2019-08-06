РИАМО - 6 авг. Новый корпус школы на 275 мест построили в деревне Медвежьи Озера городского округа Щелково, сейчас проводятся работы по внутренней отделке помещений, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В пристройке находятся учебные классы, спортзал и столовая. На данный момент в новый корпус уже начали завозить мебель и оборудование. Подрядчик сейчас занимается благоустройством территории у школы.

«По поручению главы округа строители расширят тротуар вдоль школы и обустроят ливневую канализацию. Всего на объекте работает порядка 150 человек», - говорится в сообщении.

В рамках проекта благоустройства школьной территории также планируется обустройство нового стадиона.