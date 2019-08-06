РИАМО - 6 авг. Работающие пенсионеры Москвы и Московской области начали получать пенсию с прибавкой на основании беззаявительного перерасчета, произведенного с 1 августа 2019 года работавшим в 2018 году пенсионерам, говорится в сообщении пресс-службы ГУ – отделения Пенсионного фонда РФ по Москве и Московской области.

Перерасчет произвели по результатам работы пенсионеров в прошлом году – по данным их индивидуальных лицевых счетов, в рамках персонифицированного учета. Основанием для перерасчета являются страховые взносы, поступившие на индивидуальные счета, внесенные работодателями.

«По данным отделения ПФР по Москве и Московской области, порядка 1,3 миллиона пенсионеров Московского региона являются официально работающими: 660 355 – в Москве, 606 350 – в Московской области», – говорится в сообщении.

В отличие от ежегодной индексации страховых пенсий, когда размеры пенсий увеличиваются на определенный процент, перерасчет страховой пенсии работающего пенсионера носит индивидуальный характер и зависит от уровня его заработной платы в 2018 году, суммы внесенных за него работодателем страховых взносов, переведенных в конечном счете в пенсионные баллы.

На беззаявительный перерасчет страховой пенсии имеют право получатели страховых пенсий по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца.

Законодательством установлено максимальное количество баллов, учитываемых при беззаявительном перерасчете страховой пенсии, – не более трех баллов. В денежном выражении это составит сумму в размере от 214 до 261 рубля.