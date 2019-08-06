РИАМО - 6 авг. Региональное отделение Московской области Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» заняло третье место в рейтинге по итогам работы за шесть месяцев 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

Всего в рейтинге учли 84 региона России. При этом подмосковные волонтеры заняли первое место по ЦФО.

«Как отмечает директор Московского областного медицинского колледжа №1 Саркис Бабаян, в настоящее время региональное отделение насчитывает более 1680 волонтеров-медиков. За отчетный период открыто 11 местных отделений в городских округах Московской области», — говорится в сообщении.

Отделение регулярно взаимодействует с 24 образовательными учреждениями области. За первое полугодие по направлению популяризация кадрового донорства числятся 476 волонтеров. Они провели 45 мероприятий и более 450 донаций крови. В акциях отделения, например, «Будь здоров», «Стоп ВИЧ/СПИД», «Соль + Йод», «Здоровые суставы», приняли участие более 6 тысяч жителей Подмосковья.

Всего было проведено более 100 подобных мероприятий. Волонтеры открыли четыре школьных отряда, а также провели 14 акций по обучению оказанию первой медицинской помощи.