РИАМО - 6 авг. С начала года детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова получила 1 тысячу 57 письменных обращений, их тематика по сравнению с прошлыми годам несколько изменилась — стало больше обращений, связанных с конфликтами между бывшими супругами и их родственниками по вопросам воспитания детей и общения с ними, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребенка в Московской области.
Раньше люди приходили к омбудсмену с вопросами о соцзащите и жилищных правах, но все больше людей обращаются из-за «родительских войн». И это далеко не самые простые вопросы, зачастую для разрешения конфликтов требуется вмешательство правоохранителей, суда или вовсе законодательные поправки.
При этом она заметила, что решения суда по вопросам общения с несовершеннолетними детьми часто игнорируется, а приставы не могут никак повлиять на их исполнение.
«Нам нужны поправки в законодательство, которые позволят зеркально менять решение суда о том, с кем остается ребенок после развода, в случае, если второй родитель не исполняет предписанный судом порядок общения», – считает Мишонова.
Она предлагает сделать обязательной при разводах процедуру медиации — урегулирования спорных вопросов с привлечением третьего нейтрального лица. Кроме того, по ее мнению, сокрытие ребенка одним из родителей от другого нужно приравнять к похищению и возбуждать уголовные дела по этим фактам.
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