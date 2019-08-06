РИАМО - 6 авг. С начала года детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова получила 1 тысячу 57 письменных обращений, их тематика по сравнению с прошлыми годам несколько изменилась — стало больше обращений, связанных с конфликтами между бывшими супругами и их родственниками по вопросам воспитания детей и общения с ними, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребенка в Московской области.

Раньше люди приходили к омбудсмену с вопросами о соцзащите и жилищных правах, но все больше людей обращаются из-за «родительских войн». И это далеко не самые простые вопросы, зачастую для разрешения конфликтов требуется вмешательство правоохранителей, суда или вовсе законодательные поправки.

«Конфликты между бывшими супругами порой заходят так далеко, что ребенок становится инструментом манипуляций. Единственный законный способ разрешения таких споров – судебные решения об определении места жительства и порядке общения с детьми», - сказала Мишонова.

При этом она заметила, что решения суда по вопросам общения с несовершеннолетними детьми часто игнорируется, а приставы не могут никак повлиять на их исполнение.

«Нам нужны поправки в законодательство, которые позволят зеркально менять решение суда о том, с кем остается ребенок после развода, в случае, если второй родитель не исполняет предписанный судом порядок общения», – считает Мишонова.

Она предлагает сделать обязательной при разводах процедуру медиации — урегулирования спорных вопросов с привлечением третьего нейтрального лица. Кроме того, по ее мнению, сокрытие ребенка одним из родителей от другого нужно приравнять к похищению и возбуждать уголовные дела по этим фактам.