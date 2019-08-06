РИАМО – 6 авг. Новый спортивный комплекс на западе Москвы введут в эксплуатацию в этом году, в настоящее время на объекте завершаются фасадные и отделочные работы, идет поставка и монтаж оборудования, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента строительства.

«Спортивный комплекс на западе Москвы в районе Фили-Давыдково по адресу: улица Малая Филевская, дом 34, корпус 2 планируется ввести в эксплуатацию в третьем квартале этого года», – заявил руководитель департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.

Функциональное назначение объекта – круглогодичная спортивно-тренировочная деятельность, проведение районных соревнований по гандболу, мини-футболу, волейболу и баскетболу.

Здание спортивного комплекса состоит из одноэтажной части под спортивный зал и трехэтажной административной части с цокольным этажом и верхним техническим этажом. В здании предусмотрен игровой зал площадью 1188 квадратных метров.

Для удобства передвижения маломобильных граждан здание оборудуют лифтами, пандусами и нанесут тактильные указатели.

«По программе развития детского и юношеского спорта в Москве строится большое количество спортивных сооружений, при этом, как ранее отмечал мэр Сергей Собянин, спортивные объекты появятся в каждом округе столицы. Всего до 2021 года за счет средств городского бюджета планируется ввести в эксплуатацию 32 спортивных объекта, 32 объекта общей площадью 226 тысяч квадратных метров. В 2019 году планируется ввод 11 объектов: два футбольных поля, шесть спортивных комплексов, один ФОК, два ВМХ-велодрома», – перечислил Бочкарев.