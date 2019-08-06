РИАМО (БАЛАШИХА) – 6 авг. Омский хоккейный клуб «Авангард» в рамках подготовки к новому сезону проведет товарищеский матч с командой «Динамо» из Москвы, матч состоится 15 августа в Ледовом дворце «Арена «Балашиха» имени Ю.Е. Ляпкина, сообщается в Instagram-аккаунте спортивного учреждения.

Игра в Ледовом дворце «Арена «Балашиха» пройдет в 17:00.

«Ждем всех любителей хоккея 15 августа на товарищеский матч хоккейных команд «Авангард» из Омска и московского «Динамо» в Ледовом дворце Балашихи», – говорится в сообщении.

Билеты на матч «Авангарда» с московским «Динамо» доступны на сайте по цене 100 рублей без указания посадочного места. Для владельцев абонементов вход свободный.

«Авангард» – профессиональный хоккейный клуб из Омска, основанный в 1950 году. С 2008 года выступает в Континентальной хоккейной лиге. ХК «Авангард» проводил сезон чемпионата КХЛ 2018-2019 в Балашихе. В следующем сезоне команда из Омска продолжит играть в горокруге.