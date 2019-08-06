РИАМО – 6 авг. Госадмтехнадзор отстоял в суде право жителей городского округа Домодедово на безопасную детскую игровую площадку, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

Ранее инспекторы территориального отдела №24 Госадмтехнадзора добились в муниципалитете замены асфальтового покрытия детской площадки на травмобезопасное покрытие мягкого вида из резиновой крошки.

«В ходе мониторинга состояния объектов детской игровой инфраструктуры инспекторами Госадмтехнадзора в Домодедове было установлено, что на детской и спортивной площадках у дома №41Б на улице Текстильщиков микрорайона Западный отсутствует покрытие мягкого вида, игровое и спортивное оборудование было смонтировано прямо на асфальт», – отмечается в сообщении.

Требованиями регионального законодательства в сфере благоустройства установлено, что в местах расположения игрового оборудования предусматриваются мягкие виды покрытия – песчаное, мягкое резиновое или синтетическое. Это обязательный элемент благоустройства любой детской игровой площадки.

По факту нарушения требований при монтаже и эксплуатации оборудования детских и спортивных площадок было возбуждено административное дело, выдано предписание привести объекты в надлежащее состояние. Однако, не согласившись с требованиями административно-технических инспекторов, управляющая компания обжаловала предписание в суде.

«Арбитражный суд Московской области согласился с доводами надзорного ведомства и оставил предписание домодедовского отдела Госадмтехнадзора в силе. В настоящее время оно полностью исполнено, на детской площадке завершены работы по укладке бесшовного травмобезопасного резинового покрытия», – дополнил начальник Госадмтехнадзора региона Олег Баженов.

Всего с начала года по предписаниям инспекторов в городском округе Домодедово проведен ремонт или замена 470 квадратных метров разрушенного синтетического покрытия детских и спортивных площадок.

Вопросы состояния и содержания объектов детской игровой инфраструктуры остаются приоритетным направлением осуществления надзорной деятельности местного отдела Госадмтехнадзора.