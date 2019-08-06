РИАМО - 6 авг. Всероссийские онлайн-соревнования по кибербезопасности «Кибервызов: Новый уровень» завершились, среди 40 победителей конкурса оказалось 12 студентов вузов Москвы и Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы компании «Ростелеком».

Теперь победители соревнований отправятся в Сочи для прохождения обучения по информационной безопасности в центре «Сириус». Кроме того, они пройдут стажировку в самом большом в России центре мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC.

«Компания «Ростелеком» уже второй раз проводит конкурс «Кибервызов» для российских студентов. <…> В течение суток они в режиме онлайн решали задачи по компьютерной криминалистике, криптографии, реверс-инжинирингу и веб-безопасности. <…> Мы надеемся, что все победители «Кибервызова» станут высококвалифицированными специалистами и смогут трудоустроиться в «Ростелеком» и другие российские IT-компании», - сказал директор департамента продаж массового сегмента по Московскому региону МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком» Анатолий Брякин.

В этом году в соревнованиях по информационной безопасности «Кибервызов» приняли участие порядка 2,2 тысячи студентов из 269 городов страны. По итогам конкурса из 60 финалистов, набравших наибольшее количество баллов, экспертами «Ростелекома» были отобраны 40 победителей.