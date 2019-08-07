Лебеди – самые крупные водоплавающие птицы, известные в животном мире своей верностью, которую хранят друг другу пары в течение всей жизни. Кстати, длинная шея лебедям нужна не для красоты, а для того, чтобы искать пищу на глубине. Этих красивых птиц можно увидеть на нескольких водоемах Москвы, среди которых пруды в парках «Коломенское», «Царицыно», Московском зоопарке и около Московского НПЗ. Где еще посмотреть на лебедей в столице, узнайте в инфографике Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО).