РИАМО – 6 авг. Самовольную постройку на юго-западе столицы демонтировали по решению суда, говорится в сообщении пресс-службы Госинспекции по недвижимости города Москвы.

Судебное решение об освобождении земельного участка исполнено, незаконная постройка в проезде Карамзина, во владении 9, демонтирована.

«Ранее, данный земельный участок был предоставлен организации в краткосрочную аренду для эксплуатации некапитального торгового павильона. По истечении срока действия и расторжения договора арендатор должен был освободить городскую территорию», – отмечается в сообщении.

Со временем некапитальный торговый павильон без разрешительной документации превратился в стационарное капитальное строение. Договорные отношения были расторгнуты, а условия договора по освобождению территории арендатором не исполнены.

«Торговый объект продолжал функционировать, плата за пользование земельным участком не вносилась и в бюджет города не поступала», – дополняется в материале.

Вопрос о признании объекта самовольной постройкой и принятии мер по освобождению земельного участка рассмотрен в судебном порядке.

«Суд признал требования городских властей обоснованными и обязал владельца магазина освободить территорию и демонтировать незаконную постройку. В настоящее время земельный участок освобожден, завершены работы по вывозу строительного мусора, территорию приведут в порядок», – подчеркнул начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.