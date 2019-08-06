РИАМО - 6 авг. Столичная полиция завершила расследование дела о разбойном нападении почти на 60 миллионов рублей, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

Трое обвиняемых напали на мужчину, который находился в машине. Угрожая пистолетом, они похитили у него более 59 миллионов рублей наличных, после чего скрылись на автомобиле. Оперативники задержали троих приезжих в возрасте от 29 до 38 лет.

«Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ. В настоящее время дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Лефортовский районный суд Москвы для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении.

Все обвиняемые находятся под стражей.