РИАМО – 6 авг. На Рижском направлении МЦД-2 Нахабино – Подольск оборудуют 11 остановочных пунктов, два из которых, «Щукинская» и «Марьина роща», появятся впервые, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Ключевые для всего Рижского направления остановочные пункты размещаются в центре города. Прежде всего, это район Рижского вокзала, где будут пересекаться три МЦД. Там планируется сделать развязку Ярославского направления. Основная задача той документации, которая сейчас разрабатывается, – учесть развитие города и заложить остановочные пункты так, чтобы было удобно людям», – заявил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Из знаковых мест также можно выделить станцию «Дмитровская», где планируется сдвижка платформы.

«Узел интересен тем, что там пересекаются МЦД-1 и МЦД-2. Сейчас между ними формируется дополнительная пересадка. Большие работы без устройства дополнительных остановочных пунктов запланированы также на перегоне между «Каланчевской» и «Курской», – разъясняется в материале.

МЦД – это важнейший проект для Москвы, который можно сравнить, наверное, со строительством первых линий метрополитена в 1935 году.

«Мы фактически получаем новую агломерационную транспортную систему. Мы также стараемся дополнительно нагружать Большую кольцевую линию, которая активно строится, а «Рижская» будет, наверное, ключевой точкой, потому что там можно пересаживаться с МЦД и обеспечить пересадку на БКЛ», – резюмировал Кузнецов.