РИАМО - 6 авг. В Подмосковье снизилось число ДТП, по итогам 7 месяцев 2019 года количество аварий на вверенных ФКУ «Центравтомагистраль» транспортных узлах сократилось на 13%, сообщается на сайте «Росавтодора».

«Общее число случаев, связанных с управлением транспортными средствами на дорогах Подмосковья составило 583 происшествия, что на 87 случаев ниже данного показателя 2018 года. Кроме того, положительная динамика просматривается в значительном снижении количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях, данный процент занял устойчивую позицию на индексе в -35%, число пострадавших при этом составило -16%», — говорится в сообщении.

Водителям напомнили о необходимости вести машину со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований ПДД.

«Кроме того, одно из основных правил дорог – обязательно проявите участие к тем, кому необходимо оказать помощь и незамедлительно сообщите о дорожной ситуации операторам экстренных служб», — заключается в сообщении.