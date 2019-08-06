РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 6 авг. Поликлиническое отделение «Кутузово» Подольской городской клинической больницы №3 откроют после ремонта к 1 декабря 2019 года, в настоящее время там приступают ко второму этапу капитального ремонта здания, сообщил во время пресс-выезда замглавы администрации округа Евгений Соловьев.

«В рамках программы «Здравоохранение Подмосковья» 6 августа мы посетили поликлиническое отделение «Кутузово» Подольской городской клинической больницы №3 на улице Бородинская, 22, где начинается второй этап капитального ремонта здания. Контракт в стадии оформления, срок его исполнения 90 дней, и я уверен, что к 1 декабря этот объект откроют», – сказал Соловьев.

По его словам, на первом этапе, который начался еще в 2017 году, сделали ремонт фасада, кровли, полностью отремонтировали женскую консультацию. В настоящее время переходят к ремонту режимных кабинетов и кабинетов участковых врачей, комнаты для рентгенаппарата, физиотерапии и других.

«Еженедельно посещаем объекты, которые входят в программу «Здравоохранение Подмосковья» вместе с депутатом Московской областной думы Павлом Максимовичем и депутатским корпусом городского совета депутатов, 5-м территориальным управлением министерства здравоохранения Московской области. Задачу завершить ремонт поставил глава городского округа Подольск Николай Пестов и региональный Минздрав. Все будет выполнено в сроки», – добавил Соловьев.

Главный врач Подольской городской клинической больницы №3 Марина Черногорова отметила, что поликлиника готова примерно на 40%. Остались внутренние работы в свободных помещениях.

Параллельно с ремонтом происходила закупка аппаратуры. В поликлинике после ремонта будет современный кабинет лор-врача, окулиста, хирургический кабинет, современная стоматология с ортопедией, хирургией, терапией. Часть установок уже получена.

Большой дневной стационар на 25 коек будет рассчитан на пациентов нефрологического и терапевтического профиля. Для него уже закупили аппараты для физиотерапии, зала ЛФК, вытяжения, планируется новый рентген-аппарат. Аппаратуру для поликлиник будут поставлять до конца года по программе «Здравоохранение Подмосковья». В общей сложности на него направят около 15 миллионов рублей. Мебель обошлась в 6 миллионов рублей.

Площадь поликлиники составляет 2000 квадратных метров. Обеспеченность врачами – около 80%. В настоящее время 15 тысяч населения микрорайона Кутузово относится к поликлинике, в том числе жители микрорайона Бородино и недавно присоединившиеся жители ЖК «Весенний».