РИАМО - 6 авг. В центре Москвы в Пресненском районе отремонтируют пятиэтажный дом 1961 года постройки, проектная документация уже согласована, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«В Москве сегодня реализуется масштабная работа по проведению капитального ремонта жилых домов, предусматривающая обновление внутренней и внешней отделки зданий. Так, проектной документацией предусмотрен капитальный ремонт в пятиэтажном жилом доме, построенном в 1961 году по типовому проекту К7-2-4т», - рассказала руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

В здании планируются фасадные работы: окраска по подготовленной поверхности стен, ремонт оконных и дверных откосов, установка ограждения на входных группах в подъезды №№ 4 и 5, а также размещение новых входных дверей в подъезды и тамбуры. Запланирована облицовка цоколя плиткой и восстановление стенок парапета входных групп.

На кровле и чердаке отремонтируют фановые трубы и дефлекторы, произведут демонтаж старых и устройство новых люков выходов на кровлю и чердак, а также утеплят перекрытия, заменят ходовые настилы и покрытие кровли. В рамках проекта на лестничных клетках также отремонтируют дверные блоки и окрасят металлическую сетку между лестничными маршами, в подвале восстановят цементно-песчаную стяжку пола.

В доме поменяют общедомовое освещение, магистральный трубопровод и стояки системы канализации. Планируется также восстановительный ремонт в зоне замены коммуникаций по всему объему здания.