РИАМО - 6 авг. Из-за ремонта и укладки нового пути на Савеловском и Белорусском направлении Московской железной дороги с 7 по 11 августа отменят часть пригородных электричек – в основном, в ночное время, в непиковое дневное по будням и днем в выходные, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

Железнодорожники проводят ремонт первого главного пути, включая замену рельсошпальной решетки, глубокую очистку щебеночного балласта и укладку так называемого «бархатного пути». При разработке технологических окон приняты меры, чтобы изменения в расписании были минимально возможными.

«С 7 на 8 августа ремонт пройдет с максимальным использованием ночного времени – с 22:40 до 6:40, 8 и 9 августа работы пройдут преимущественно в дневное время с 10:30 до 16:30, а в выходные дни – с 11:50 10 августа до 14:40 11 августа», — говорится в сообщении.

На период работ из расписания выведут несколько электропоездов на участках: Москва – Лобня, Москва – Дмитров, Москва – Дубна, Москва – Бескудниково, Москва – Марк, Москва – Одинцово, Москва – Звенигород, Москва – Икша, Москва – Дмитров, Голицыно – Лобня, Лобня – Одинцово, Лобня – Можайск, Звенигород – Лобня и Лобня – Икша.

Некоторые электрички пройдут без остановки платформы: «Тимирязевская», «Окружная», «Дегунино», «Бескудниково», «Лианозово», «Отрадное», «Марк», «Водники», «Фили», «Перхушково», «Жаворонки», «Немчиновка» и «Баковка».

Сотрудники Московской железной дороги попросили пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Это можно сделать на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».