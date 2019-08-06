РИАМО - 6 авг. В отделении медицинской реабилитации Московского областного консультативно-диагностического центра для детей (МОКДЦД) появились шесть новых зарубежных тренажеров для маленьких пациентов с ограниченной подвижностью, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Приборы позволяют тренировать пациентов в нескольких режимах: используются как пассивная – с помощью мотора – так и активная или комбинированная вариация реабилитационной процедуры.

«Тренажеры предназначены для пациентов с ДЦП, рассеянным склерозом, параличом конечностей, черепно-мозговыми травмами, сердечно-сосудистыми и ревматическими заболеваниями», – отмечается в материале.

Комплексное применение новых приборов эффективно в регуляции тонуса, улучшении баланса – профилактике падений, предотвращении мышечной атрофии, укреплении мускулатуры, стабилизации тазобедренного сустава, улучшения обмена веществ и кровообращения.

«Современное медицинское оборудование оказывает значительную помощь в реабилитации маленьких пациентов. Вместе с тем, оно требует серьезной подготовки врачей. Сочетание этих двух факторов позволяет уверенно рассчитывать на эффективность реабилитации детей с тяжелыми заболеваниями», – подчеркнула министр здравоохранения региона Татьяна Мухтасарова.