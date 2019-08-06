РИАМО - 6 авг. В Киеве с 5 по 11 августа проходит чемпионат Европы по прыжкам в воду, спортсмен из Подмосковья Виктор Минибаев в составе российской сборной занял в соревнованиях второе место, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Вместе с Минибаевым в российской команде выступали Екатерина Беляева, Виталия Королева и Илья Молчанов. В командных соревнованиях спортсмены из России уступили прыгунам из Германии, но обошли своих коллег из Великобритании.

«Своими выступлениями Виктор Минибаев давно уже закрепил за собой постоянное место в составе сборной России на самых крупных международных соревнованиях. <…> Нет сомнений в том, что прыгун из Электростали является одним из лучших в мире, а медали высшей пробы вскоре снова начнут ему покоряться», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он также напомнил, что Минибаев принес российской сборной два серебра на недавнем чемпионате мира по водным видам спорта, прошедшем в городе Кванджу в Южной Корее.