РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 6 авг. В поселке Малаховка подмосковных Люберец 10 августа состоится фестиваль дачной культуры «Соломенная шляпка», сообщается в Instagram-аккаунте Малаховского парка.

«Малаховский парк культуры и отдыха совместно с Малаховским обществом краеведов приглашают 10 августа в 14:00 на ежегодный фестиваль дачной культуры «Соломенная шляпка» в рамках программы «Лето в Подмосковье» с участием артистов Москвы и творческих коллективов и исполнителей поселка Малаховка», – говорится в сообщении.

Жителей ждут мастер-классы, викторины, декупаж, призы и концертная программа. Также в рамках программы пройдет ежегодный велопробег. Регистрация на пробег начнется в 13:30.

Мероприятие пройдет по адресу: Театральный проспект, дом №1.