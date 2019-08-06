РИАМО - 6 авг. Рабочая группа Центризбиркома при повторной проверки подписей незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму привлекла новых официальных экспертов из МВД, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

«Принципы, которыми мы руководствуемся. Во-первых, эксперты, которых мы привлекали, это не те эксперты, которые работали на уровне Москвы, то есть это официальные эксперты из МВД», - сказала Памфилова на заседании рабочей группы Центризбиркома.

Она отметила, что новых экспертов привлекли для того, чтобы картина была объективной.

По словам Памфиловой, рабочая группа Центризбиркома внимательно и с уважением относилась к мнению экспертов, но участники рабочей группы воспользовались своим правом и возможностью, опираясь на мнение экспертов, принять собственное решение с учетом других факторов.

«Мы самостоятельно отправляем запросы в МВД, проводим сверку данных. Фактически мы повторно проводим проверку подписей. Если выясняется, что выводы нижестоящих комиссий не подтверждаются, мы возвращаем такие подписи кандидатам. Все неясности, любые сомнения трактуются в пользу кандидата. Это наши принципы, помимо принципов абсолютной открытости, лояльности и возможности выступить каждому кандидату или представителю», - добавила Памфилова.

Во вторник рабочая группа Центризбиркома по предварительному рассмотрению жалоб по выборам в столичный парламент рассматривает пять жалоб незарегистрированных кандидатов, в том числе Дмитрия Гудкова, Елены Русаковой, Любови Соболь.

Выдвижение кандидатов в депутаты столичного парламента закончилось 5 июля.

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов рассказал, что по итогам первого этапа избирательной кампании всего зарегистрировано 233 кандидата. Он дополнил, что среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, а 57 кандидатов получили отказ.

Многие независимые кандидаты не согласились с таким решением. Проводились пикеты, 20 июля на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг, 27 и 3 августа – несогласованные акции. На первом несогласованном митинге задержали, по данным МВД, 1074 человека, на втором – около 600.

Выборы в Мосгордуму состоятся 8 сентября.