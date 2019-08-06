РИАМО – 6 авг. Несанкционированную летнюю веранду кафе снесли в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино», говорится в сообщении пресс-службы Госинспекции по недвижимости по Москве.

Проведены работы по благоустройству и восстановлению газона после ликвидации незаконного летнего кафе у Шибаевского пруда, владение 1.

«В ходе проведения контрольно-инспекционных мероприятий на территории парка «Кузьминки-Люблино» был выявлен факт незаконного использования земельного участка. В соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектах (НТО) на особо охраняемой природной территории было разрешено круглогодичное размещение небольшого павильона-кафе площадью порядка 25 квадратных метров», – отмечается в сообщении.

Госинспекцией по недвижимости установлено, что предприниматель незаконно расширил зону своей предпринимательской деятельности и на прилегающем к НТО земельном участке без соответствующих разрешений организовал летнюю веранду площадью около 80 квадратных метров, дополнил глава Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

На газоне был смонтирован настил, где размещались массивные столы, стулья и зонты. Для устранения правонарушения контрольным ведомством были приняты соответствующие меры.

Нарушителю было предписано освободить территорию. По факту незаконного использования земельного участка организация была привлечена к административной ответственности.

«Размещение торговых объектов на особо охраняемых природных территориях должно строго соответствовать схеме размещения НТО. Их несанкционированная установка должна быть исключена», – подчеркнул Овчинский.

На данный момент незаконное летнее кафе полностью демонтировано. Ведутся работы по восстановлению травяного покрова.