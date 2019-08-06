РИАМО - 6 авг. В Дмитровском городском округе полицейскими по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью задержали мужчину 1988 года рождения, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
3 августа в доме в деревне Никольское было найдено тело хозяина 1963 года рождения с ссадинами и гематомами.
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлен и доставлен в следственный отдел по Дмитрову ГСУ Следственного комитета России по Московской области мужчина 1988 года рождения», — сказал собеседник агентства.
По данным следствия, он выпивал вместе с потерпевшим и у них произошла ссора, закончившаяся потасовкой.
Сейчас подозреваемый задержан следственными органами в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. По факту обнаружения трупа было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Расследование продолжается.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии