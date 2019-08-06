РИАМО - 6 авг. В Дмитровском городском округе полицейскими по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью задержали мужчину 1988 года рождения, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

3 августа в доме в деревне Никольское было найдено тело хозяина 1963 года рождения с ссадинами и гематомами.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлен и доставлен в следственный отдел по Дмитрову ГСУ Следственного комитета России по Московской области мужчина 1988 года рождения», — сказал собеседник агентства.

По данным следствия, он выпивал вместе с потерпевшим и у них произошла ссора, закончившаяся потасовкой.

Сейчас подозреваемый задержан следственными органами в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. По факту обнаружения трупа было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Расследование продолжается.