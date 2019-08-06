РИАМО – 6 авг. На Тверской улице в центре столицы начали промывать проезжую часть, ранее у дома 27 столкнулись четыре автомобиля, сообщается в Twitter-аккаунте центра организации дорожного движения правительства Москвы.

Во вторник на Тверской улице в районе дома 27, строение 1 произошло ДТП с четырьмя машинами. Перекрывались 3-й и 4-й ряды в сторону области. Движение в центр осуществлялось по встречным полосам. Автолюбителям по возможности рекомендовали объезжать Тверскую.

«Все участники ДТП на Тверской перемещены в первую полосу. Будьте внимательны. Разбор происшествия продолжается. Дорожные службы начали промывать тротуар и проезжую часть после аварии», – говорится в сообщении.