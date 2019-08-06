РИАМО – 6 авг. В поликлинике №4 Орехово-Зуевской центральной городской больницы начались работы по капитальному ремонту, их завершат до конца текущего года, сообщил Орехово-Зуевскому информагентству главный врач ЦГБ Сергей Бунак.

«Запланировано проведение большого объема работ: замена горячего и холодного водоснабжения, канализационной системы, полная смена электрооборудования, общестроительные работы. Во всех помещениях поликлиники заменят двери. Завершение капремонта запланировано на конец 2019 года», – сказал Бунак.

Здание поликлиники рассчитано на 420 посещений в смену и обслуживает более 17 тысяч прикрепленного взрослого населения.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, на время проведения ремонтных работ специалисты, ведущие прием пациентов, будут размещены в соседней, отремонтированной ранее части здания. Для пациентов режим работы поликлиники не изменится.