РИАМО – 6 авг. Власти китайской провинции Гуандун заинтересовались научным потенциалом Подмосковья, ранее на встрече обсуждалась возможность взаимодействия научных центров регионов, говорится в сообщении пресс-службы Корпорации развития Московской области (КРМО).

Накануне в офисе КРМО прошла встреча подмосковного руководства с представителями администрации района Тяньхэ, город Гуанчжоу, провинция Гуандун, КНР. Делегацию из Китая возглавил генеральный директор администрации района Тяньхэ Чэнь Цзямэн.

«Ключевой повесткой переговоров стали вопросы сотрудничества в сфере трансферта технологий, а также обмена опытом между научными центрами Московской области и районом Тяньхэ. На встрече делегации из КНР также был представлен перечень льгот, предоставляемых промышленным инвесторам в Подмосковье», – говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках переговоров представители корпорации совместно с администрацией района Тяньхэ проработали возможность применения мер господдержки для инвесторов из КНР при реализации проектов в Московской области.

«Прошедшая встреча стала уже второй за текущий год с представителями администрации районов провинции Гуандун. Сейчас, кстати, в этой провинции с деловым визитом находится делегация правительства Московской области, которая презентует китайскому бизнесу инвестиционные возможности Подмосковья. Таким образом, у нас взаимный интерес к развитию сотрудничества и подобные мероприятия, безусловно, закладывают фундамент прочных экономических и культурных связей между нашими странами и регионами», – подчеркнул заместитель генерального директора КРМО Александр Федоров.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева с 5 по 9 августа в Китае проходит презентация инвестиционного потенциала Московской области. В столице провинции Гуандун, городе Гуанчжоу, в конференции приняли участие более 50 представителей китайского бизнеса. Также состоялось несколько B2B-встреч с потенциальными инвесторами.