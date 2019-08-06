РИАМО - 6 авг. В Москве на улице Бутырский вал в районе дома № 5 неизвестный избил девушку и скрылся, пострадавшей была оказана медицинская помощь, проводится проверка, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД по столице.

«Вчера в 12:48 в отдел полиции поступила телефонограмма из медучреждения о том, что в одну из поликлиник города девушка обращалась с травмами. С ее слов, в 2 часа ночи она была избита неизвестным. По предварительной информации, по адресу: улица Бутырский вал, дом 5, неизвестный причинил девушке телесные повреждения и скрылся. Сейчас проводится проверка», — сказал собеседник агентства.

По его словам, также есть информация о химическом ожоге. Повреждения, вероятно, были нанесены с помощью газового баллончика.

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