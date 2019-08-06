РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 авг. Управление культуры администрации Балашихи и Централизованная библиотечная система имени Андрея Белого объявили конкурс на соискание муниципальной премии имени Андрея Белого среди авторов и творческих коллективов Подмосковья, а также регионов, связанных с сохранением памяти поэта, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Конкурсный отбор проводится с 5 августа по 15 сентября 2019 года включительно. На него необходимо представить литературное тематическое произведение (роман, повесть, рассказ, эссе, стихотворение, публицистика, критический материал, научное исследование), связанное с жизнью и творчеством Андрея Белого, созданное или опубликованное за последние три года, а также иные материалы (статьи, рецензии, отзывы в прессе, посвященные выдвигаемому изданию конкурсанта)», – говорится в сообщении.

В перечень необходимых документов на конкурс также входит заявка и ходатайство от литературных и общественных объединений, творческих союзов, редакций, других организаций, по роду деятельности занимающиеся вопросами культуры и литературы.

Сдать документы на конкурс, а также получить подробную информацию и требования к оформлению документов можно в информационно-культурном центре МБУК «Центральная Библиотечная система имени Андрея Белого по адресу: Балашиха, микрорайон Железнодорожный, улица Пролетарская, дом №8 или по телефонам: 8(495)522-03-31, 8(495)522-11-44.