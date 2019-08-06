РИАМО (КОРОЛЕВ) – 6 авг. Полицейские в Королеве задержали 35-летнего местного жителя, подозреваемого в краже велосипеда, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по городскому округу Королев Оксана Еруновская.

В дежурную часть УМВД России по городскому округу Королев поступило заявление от местного жителя о краже велосипеда с лестничной площадки одного из домов на улице Гагарина. Сумма ущерба составила 12 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан ранее судимый 35-летний местный житель. В отношении задержанного Следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», – сказала Еруновская.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.