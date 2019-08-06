РИАМО - 6 авг. За семь месяцев 2019 года специалисты геодезического контроля центра экспертиз 17 раз выезжали на площадки, где работают метростроители, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«Скрупулезные обследования проводятся на всех строящихся линиях и станциях московской подземки, включая станции «Юго-Восточная», «Стахановская улица», «Окская улица», «Нижегородская», «Авиамоторная» и другие», – говорится в сообщении.

В ходе проверок экспертами выполнено 83 государственные работы: по определению геометрических параметров конструкций, планового положения строящихся тоннелей и надземных сооружений, высотного положения верхнего строения пути и другое.

«Специфика работ по строительству подземных сооружений состоит в сложности каких-либо исправлений даже на стадии строительства. Поэтому строгий контроль качества работ помогает избегать нарушений при возведении тоннелей и станций», – отметил директор ГБУ «ЦЭИИС» Виктор Егоров.

По его словам, грубых нарушений на объектах метрополитена не наблюдалось. За полтора года работы в этом направлении не было ни одного случая отклонения тоннеля от проектного положения или нарушений по укладке верхнего строения пути. В ходе проверок было выявлено 16 незначительных нарушений, не влияющих на несущую способность конструктива.

«Метростроевцы, как правило, специалисты высокой квалификации, быстро и грамотно реагируют на замечания, в поставленные инспекторами Мосгосстройнадзора сроки исправляют свои ошибки. Мы, в свою очередь, стараемся разъяснить причины возникающих ошибок с целью профилактики», – подытожил Егоров.