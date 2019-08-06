РИАМО – 6 авг. Ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий прокомментировал участие студентов в массовых акциях в центре Москвы, сообщает «Интерфакс».

«Я бы считал, что здесь надо быть очень аккуратным. Одно дело – способность и умение выражать свое мнение. Лучше, если человек грамотно говорит. А если это что-то другое, чего я, например, не знаю, я бы ребят наших призвал <…> учиться, хорошими специалистами становиться и отстаивать свою точку зрения, если этого требуют его убеждения», – сказал Садовничий.

В Москве 27 июля и 3 августа прошли несогласованные акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы.

На акции 27 июля задержали, по данным столичного ГУ МВД, 1074 человека. Еще 600 человек полицейские задержали 3 августа. Среди них оказались несколько студентов столичных вузов.

СК также возбудил уголовное дело по статье о массовых беспорядках.

На выборы в Московскую городскую думу седьмого созыва зарегистрированы 233 кандидата. Окружные избирательные комиссии отказали в регистрации 57 кандидатам. Выборы состоятся 8 сентября 2019 года.